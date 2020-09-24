Трамп согласился уйти мирно при одном условии 

«О, с этим [решением Верховного суд] я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого», — сказал действующий глава государства.

До этого Трамп, общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции в Белом доме, ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он, что передача власти после выборов пройдет мирно. «Посмотрим, что произойдет», — заявил он. При этом глава государства усомнился в том, что ему вообще придется передавать кому-то власть по результатам выборов. Трамп также заявлял, что голосование по почте является единственной причиной, по которой он может проиграть выборы.