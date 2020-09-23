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Экс-советник Белого дома: США становятся «объектом для жалости» 

Российская Газета 23 минуты назад
США становятся «объектом для жалости»
Фото: РИА Новости
Мир все больше воспринимает Соединенные Штаты как "объект для жалости", а позиции Вашингтона на мировой арене ослабевают. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступила бывший главный советник Белого дома по России Фиона Хилл.
По ее словам, даже союзники Вашингтона шокированы тем, что происходит в США. "Мы заживо сжираем себя нашими разногласиями. Мы сами делаем все это. Это не русские, не китайцы и не кто-либо еще. Мы делаем это с собой", — цитирует РИА Новости Хилл.
Она подчеркнула, что авторитет США подрывает происходящее в стране: неумелая борьба с COVID-19, расовые вопросы, политическая поляризация и "те представления, которые мы показываем миру". Хилл высказала мнение, что даже партнеры уже не считают, что у США ведущая роль, а сама страна настолько поглощена своими проблемами, что ничего не может с этим сделать.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал политику США на международной арене, возложив на нее ответственность за развязывание конфликтов во всем мире. "Безответственное поведение США представляет наибольшую угрозу миру и международной безопасности", — отметил Родригес, вменив США в вину "разжигание конфликтов, нетрадиционных и торговых войн и использование односторонних мер принуждения".
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В мире , США , Бруно Родригес , Фиона Хилл , Генассамблея ООН , CNN , РИА Новости
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