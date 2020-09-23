Китай возмутили заявления Трампа в ООН

Все новости на карте

Трамп обвинил КНР и ВОЗ в ложных высказываниях о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, а также что его не передают люди без симптомов. Он призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.

"Вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — заявил Пекин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 31,5 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов — умерли.