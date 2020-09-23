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Китай выразил протест в связи с заявлениями Трампа в ГА ООН 

Газета.Ru и ещё 13 2 часа назад
Китай возмутили заявления Трампа в ООН
Фото: Reuters
КНР выразил протест после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.
Трамп обвинил КНР и ВОЗ в ложных высказываниях о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, а также что его не передают люди без симптомов. Он призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.

"Вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — заявил Пекин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 31,5 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов — умерли.
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