Мир сошел с ума, или Парадоксы политкорректности

Политическая корректность вышла из-под контроля. Она постепенно мутирует и начинает пожирать сама себя. А порой преподносит невообразимые парадоксы. Сегодня оскорбленным себя может почувствовать кто угодно. Где проходит граница между приличиями и цензорским фанатизмом?

Стоит ли у вас дома на полке известный детектив Агаты Кристи «Десять негритят»? Книга (в оригинале Ten Little Niggers), написанная в 13 году, возможно, через несколько лет станет раритетом. Во Франции ее уже нельзя так называть, поскольку слово «негритенок» якобы расистское. Роман об острове, где происходят странные убийства, получит новое название — «Их было десять».

Пока это переименование классики последнее из бесконечного ряда изменений, которые проносятся по западной культуре, как осенние бури. В их основе — политическая корректность, идеология, согласно которой разные меньшинства оскорбляет и ранит не только откровенная дискриминация, но и язык, на котором мы говорим.

С первоначальной идеей политической корректности, несомненно, согласятся все, за исключением экстремистов или бесчувственных примитивов. Такие слова, как негр, жид, толстуха или бастард, не просто отражение реальности. Они настолько оскорбительны, что прежде чем их написать, я задумался, а место ли им в газете. Однако я привожу их только в качестве примера того, как нам не стоит говорить.

Политическая корректность, к сожалению, постепенно мутирует и начинает пожирать сама себя. Переименование «Десяти негритят» — только начало. До чего дойдет? И правы ли критики, которые говорят, что мир сошел с ума и начался языковой и идейный тоталитаризм?

Культурные войны в школе

Возможно, вы еще помните скандал с книгой «Кот Микеш». Весной 2010 года несколько цыганских инициативных групп обратились в Министерство образования с требованием, убрать книгу Йозефа Лады, написанную им в 1936 году, из школьной программы. Им не нравился пассаж, в котором цыгане преподносились как криминальный элемент.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность расистским подходом чешской культуры», — говорилось в заявлении.

Я напомню, что во время скитаний кота Микеша однажды пригласили к огню. Внешне гостеприимная компания, однако, вдруг набросила на него мешок.

«С ужасом он ощущал, как его куда-то несут, и понимал, что вряд ли выберется из этого мешка, — написал классик. — Потом он почувствовал, что его бросили на воз с соломой и прикрыли тяжелым тряпьем. И тут он в отчаянии закричал: «Бабушка!" — но человек ударил его и пригрозил застрелить, если он еще хоть пискнет! Милые дети, эти люди были цыгане!»

Расистские образчики

Политическая корректность проникает даже в те области, где мы ее и не ждали. В том числе в точные науки, которые по определению не должны иметь с идеологией ничего общего. Осенью 2017 года внимание к себе привлекла Рашель Гутьеррес, профессор университета Иллинойса. Она сделала шокирующее открытие: математика — расистская наука!

«Алгебра и геометрия продвигают в обществе и усиливают привилегии белых, — заявила она. — Те, кто проявляет способности к математике, рассматриваются как белые».

Теоремы Пифагора, число «пи» и другие математические теоремы якобы доказывают, что математику придумали греки и европейцы, а не негры, латиноамериканцы или индусы. Поэтому в западном обществе высокий статус математики и большое значение чисел поддерживают расизм и дискриминацию этнических меньшинств. Профессор Гутьеррес добавила, что учителя математики должны быть политически корректными и во время опроса и выставления оценок учитывать тот факт, что математику изобрели белые. Просто двойные стандарты.

После того как творение Лады назвали расистской книгой в школьной программе, на ее защиту встали несколько гражданских инициативных групп. Но Министерство образования отклонило их возражения. Выбор литературы — это якобы свободное решение директоров школ. По той же логике следует цензурировать и другие произведения чешской литературы. Например, можно заняться романом Махи «Цыгане» (1857 года издания). Уже само название с современной точки зрения уничижительно, и его стоит на что-нибудь заменить. Но поборников политической корректности, скорее всего, не устроит и сюжет этого произведения. Герои Махи ночуют в пещерах, бродяжничают и не работают.

А что вы скажете о «Бабушке» Божены Немцовой (1855 года издания)? Главная книга в школьной программе содержит следующий пассаж:

«С такою же чистосердечною лаской приветствовала она проволочника и жида; в известное время они всегда появлялись и бывали принимаемы как самые искренние друзья семьи Прошка. Только если в саду иногда раз в год показывались цыгане, то бабушка ужасно пугалась. Она проворно выносила им поесть, приговаривая: «Не бесполезно бывает, если проводишь их до перекрестка».

Черный сзади

Скажете, политическая корректность занимается полной ерундой? Все еще намного, намного хуже. В августе этого года в Германии прекратились продажи «цыганского соуса» (Zigeuner sauce), чье название якобы имело расистский подтекст. Пикантное дополнение к мясу фирмы Knorr теперь именуется «перечный соус по-венгерски».

«А не обидятся ли на этот раз венгры?» — спросит какой-нибудь придира. Я не преувеличиваю. Сегодня оскорбленным себя может почувствовать кто угодно. В декабре 2018 года модному бренду Prada пришлось отозвать из магазинов брелоки в форме обезьяны. В феврале 2019 из магазинов Gucci исчезли свитера с аппликацией в виде больших красных губ, а в марте 2020 в немецких кондитерских перестали продавать головы из темного шоколада… Все эти товары якобы высмеивали черных.

Еще более тяжкое преступление — переодеться на карнавале в того, кем не являешься. Думаете, в шутку менять обличие — главный принцип карнавального веселья? А вот и нет. Говорят, это оскорбление этнических меньшинств. В сентябре прошлого года это на собственной шкуре испытал канадский премьер-министр Джастин Трюдо . Журнал «Тайм» опубликовал его фотографию 18-летней давности со школьного карнавала на тему арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Будучи тогда учителем, Трюдо переоделся в Алладина. Он надел тюрбан и намазал черным лицо, потому что арабский сказочный герой был темнокожим.

И разразился скандал! Якобы это расизм, а точнее оскорбление этнических меньшинств, над которыми премьер посмеялся, измазав лицо черным. Трюдо извинился за свой костюм Алладина 18-летней давности, сказав, что не должен был этого делать и глубоко сожалеет.

Да, мы еще не зашли так далеко в политической корректности. Но со временем мы, наверное, запретим традицию Трех королей, среди которых черный стоит позади остальных. Абсурд? В мире это уже происходит. Осенью 2015 года в Нидерландах на школьных вечерах запретили Черного Пита (Zwarte Piet), сказочного персонажа, который там традиционно сопровождал святого Николая. Якобы это дискриминационный стереотип, напоминающий о рабстве африканцев.

Белые — «недолюди?»

Но истерия работает и в обратном направлении. В ноябре 2015 года поднялась шумиха вокруг сказки Алоиса Микулки «Правда о Снегурочке», которую читал актер Мирослав Донутил

«У Снегурочки был один большой недостаток — белая, как молоко, кожа», — прозвучало на детском канале Чешского телевидения.

«Если хоть минуту на нее светило солнце, на ее руках и щеках появлялись большие веснушки. Ей это не нравилось…»

Снегурочка в сказке встречает «черно-черного негра» и рожает от него детей.

«А знаете, какого цвета были эти дети?— читал Донутил. — Они не были ни белые, ни черные. Цветом они были кофе с молоком. Они были светло-коричневые и могли бегать на солнышке с утра до вечера полуголыми, и никаких веснушек у них никогда не было».

Совет, который контролирует Чешское телевидение по закону, накрыла волна протестов и жалоб. Возмущенные зрители назвали сказку Микулки глупой агиткой и навязыванием мультикультурализма детям. Показ сказки в исполнении Донутила пришелся как раз на пик миграционной волны, которая осенью 2015 года после открытия немецких границ канцлером Ангелой Меркель накрыла Западную Европу. Однако Чешское телевидение отрицало, что намеренно выбрало момент для трансляции.

В сказке Микулки белая кожа — это недостаток, который нужно «вылечить» черными генами? Эта трактовка чешских расистов неправильная уже потому, что основной принцип сказочного мира — преувеличение, фантазия и игра. Разве вы верите, что в лесу вас ждет Соловей-разбойник? Стали бы вы писать на телевидение жалобу, что сказка о злом драконе вызывает у детей ненависть к животным, а Баба-яга из пряничного домика — это насмешка над пенсионерами?

Негр не негр?

В марте 2018 года тренер футбольной команды Злина Властимил Петржела после поражения в Пльзене сказал:

«Негр совершил там большую ошибку. Он прижался к штанге вместо того, чтобы страховать заднюю часть. Там для мяча осталось много места. Это наша грубая ошибка, тактическая».

Петржела просто объективно констатировал ошибку защитника из Конго Джонатана Биймина, которая стоила команде забитого гола. Тренер не осуждал футболиста за цвет кожи, а анализировал его промах. Однако разразился расистский скандал, за который клубу Злина пришлось извиняться.

Для сравнения задумайтесь, что было бы, если бы какой-нибудь негр назвал вас белым. Заденет вас это?

А теперь представьте, что кто-то написал совершенно противоположное. «Чернулочка с кожей темной, как асфальт, переживает. Все ее боятся, потому что считают чертом. Но, к счастью, она встретила сияющего белизной белого принца, благодаря которому их дети избавлены от проклятия излишней пигментации». Если бы нечто подобное показали на Чешском телевидении, разразился бы международный скандал. Чехию назвали бы расистским государством и сказку заклеймили бы за поругание черной расы.

Теперь задумайтесь над следующей невероятной точкой зрения. В декабре 2015 года Юсра Хогали, одна из основательниц канадского течения движения Black Lives Matter, написала, что белый цвет кожи — генетический дефект, и белые — «недолюди», которых необходимо истребить.

«Происхождение человечества связано с черной расой, — утверждала негритянская активистка. — Мы, негры, первичны и самые сильные, наша генетика лежит в основе всего человечества».

Журналисты канадского издания «Торонто сан» попросили прокомментировать заявление Хогали профессора американского Йельского университета Даниэля Кевлеса. Он приравнял ее слова к псевдонаучным утверждениям расистов, которые в начале ХХ века провозглашали генетическое превосходство белых американцев над черными.

Таким образом, видная активистка Black Lives Matter придерживается тех же убеждений, что и, скажем, «Ку-клукс-клан». Только с противоположным знаком.

Обманчивые африканские косички

Политическая корректность преподносит порой невообразимые парадоксы. Когда в конце мая этого года белый полицейский убил при задержании негра Джорджа Флойда , в США поднялась волна протестов. В ответ некоторые американские СМИ объявили, что слово «черный» (black) отныне они будут писать с большой буквы, если речь идет о расе. Никакой логики в этом нет уже потому, что цвет кожи не национальность. Ну да ладно, не будем вдаваться в детали.

Языковые правила — только договоренность, и время от времени они меняются. Более странно то, что слово «белый» (white) продолжат писать с маленькой буквы. Но почему? Чем на уровне языка отличаются черный от белого? «Цвет кожи белых людей играет роль в системном неравенстве и несправедливости», — таким было одно из объяснений. Глупость, ведь если кто-то белый, черный, желтый или хоть фиолетовый, это само по себе не означает ничего. Расизм появляется тогда, когда мы приписываем