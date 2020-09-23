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В Организации пообещали изучить предложение президента России.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам Организации. При этом глава государства отметил, что РФ абсолютно открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией COVID-19.

Российский лидер также выразил уверенность, что уже в обозримой перспективе препарат от коронавируса должен быть доступен во всем мире.