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Более 32 млн человек в мире заразились коронавирусом 

ТАСС и ещё 10 47 минут назад
Более 32 млн человек в мире заразились коронавирусом
Фото: Reuters
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 32 млн Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 32 039 142, умерли 979 388 человек, выздоровели 22 024 644. Больше всего случаев заражения (6 954 456) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 732 518) и Бразилия (4 624 268).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 128 836 случаев заражения, выздоровели 929 829 человек, умерли 19 948.
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