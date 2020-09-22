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Макрон заявил о сдвигах в переговорах «нормандской четверки» по Украине

Деловая газета "Взгляд"
50 минут назад
Переговоры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в 2020 году позволили добиться первых сдвигов в украинском урегулировании, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
В «нормандских» переговорах по Украине наметился сдвиг
Фото: ТАССТАСС
«В континентальной Европе нормандский формат позволил в этом году достичь первых продвижений в украинском урегулировании», – приводит слова Макрона в видеовыступлении ТАСС.
Ранее Кремль оценил перспективы встречи «нормандской четверки».
В прошлую среду полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.
За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» якобы согласились провести встречу на высшем уровне. Однако Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки».
Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
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