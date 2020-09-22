В «нормандских» переговорах по Украине наметился сдвиг

В прошлую среду полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.
За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» якобы согласились провести встречу на высшем уровне. Однако Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки».
Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.