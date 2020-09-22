Европе предрекли «разлом» из-за Белоруссии 

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«Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», — сказал французский лидер.

Макрон заявил, что смелость белорусского народа вызывает восхищение у европейцев, и призвал власти страны услышать чаяния граждан.

При этом президент Франции подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию.

«Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства», — сказал он.