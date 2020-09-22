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Европе предрекли «разлом» из-за Белоруссии 

Вероника Полынина 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о риске «разлома» в Европе из-за ситуации в Белоруссии. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает РИА «Новости».

«Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», — сказал французский лидер.

Макрон заявил, что смелость белорусского народа вызывает восхищение у европейцев, и призвал власти страны услышать чаяния граждан.
Bloomberg усмотрел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»
При этом президент Франции подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию.

«Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства», — сказал он.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Лукашенко неоднократно заявлял, что организаторами и координаторами протестов являются США, а также Литва, Польша, Чехия и Украина.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , РИА Новости , Bloomberg , Франция
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