Европе предрекли «разлом» из-за Белоруссии 

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о риске «разлома» в Европе из-за ситуации в Белоруссии. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», — сказал французский лидер.
Макрон заявил, что смелость белорусского народа вызывает восхищение у европейцев, и призвал власти страны услышать чаяния граждан.
При этом президент Франции подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию.
«Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства», — сказал он.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Лукашенко неоднократно заявлял, что организаторами и координаторами протестов являются США, а также Литва, Польша, Чехия и Украина.