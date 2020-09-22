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Трамп «забыл» о России в ООН 

Вероника Полынина 1 час назад
Трамп «забыл» о России в ООН
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп «забыл» о России во время своего выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».
Речь Трампа продлилась около семи минут и стала для него рекордно короткой. Ранее американский лидер всегда превышал отведенный Генассамблеей лимит в 15 минут. Так, в 2017 году его речь заняла 41 минуту.
Американский президент критиковал Китай и призывал мировое сообщество привлечь китайцев к ответственности за распространение коронавирусной инфекции, которую он назвал «китайским вирусом».
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Трамп заявил, что на ранних этапах распространения COVID-19 Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории, позволив таким образом «заразить мир». Он также обвинил Китай и ВОЗ во лжи, заявив, что они лгали о том, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку, а также о том, что человек без симптомов может быть переносчиком болезни.
При этом Россию Дональд Трамп в своей речи даже не упомянул.
С критикой в адрес Москвы ранее выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт. Во вступлении к речи Трампа Крафт осудила политику РФ в Сирии.
Как сообщал «Рамблер», к 22 сентября в мире зафиксировано более 31 млн случаев заболевания коронавирусом. Число смертельных исходов приблизилось к 966 тысячам.
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В мире , Келли Крафт , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , ВОЗ , РИА Новости , Китай , США
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