Трамп «забыл» о России в ООН 

Речь Трампа продлилась около семи минут и стала для него рекордно короткой. Ранее американский лидер всегда превышал отведенный Генассамблеей лимит в 15 минут. Так, в 2017 году его речь заняла 41 минуту.

Американский президент критиковал Китай и призывал мировое сообщество привлечь китайцев к ответственности за распространение коронавирусной инфекции, которую он назвал «китайским вирусом».

Трамп заявил, что на ранних этапах распространения COVID-19 Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории, позволив таким образом «заразить мир». Он также обвинил Китай и ВОЗ во лжи, заявив, что они лгали о том, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку, а также о том, что человек без симптомов может быть переносчиком болезни.

При этом Россию Дональд Трамп в своей речи даже не упомянул.

С критикой в адрес Москвы ранее выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт . Во вступлении к речи Трампа Крафт осудила политику РФ в Сирии.

Как сообщал «Рамблер», к 22 сентября в мире зафиксировано более 31 млн случаев заболевания коронавирусом. Число смертельных исходов приблизилось к 966 тысячам.