В Киеве назвали будущего посла США на Украине угрозой РФ

Без пяти минут посол США на Украине Кит Дейтон должен усилить противостояние с Россией , кроме того в его задачи может входить подготовка к гибридной войне США против РФ на территории Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Руслан Бортник

«Кит Дейтон, безусловно, является крупным специалистом по современным электронным, военным и политическим методам противостояния с Россией. Москве стоит ожидать более жесткой работы структур США на Украине в отношении российских интересов», — считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Однако Дейтон не является большим специалистом по Украине несмотря на то, что в возглавляемом им американо-немецком центре Маршалла прошли обучение сотни украинцев. Многие из них «находятся на серьезных должностях в системе госуправления Украины», отмечает эксперт.

«Но в любом случае Дейтон — это очень серьезная кандидатура. Он повысит управляемость дел и процессов, которые США ведут на Украине. С другой стороны, этот человек имеет свою очень серьезную сеть контактов на Украине параллельно контактам представителей Демократической партии США. Возможно, одним из элементов его работы станет ревизия американских «контактеров» на Украине», — не исключает эксперт.

В то же время военная активность США в отношении Украины явно усиливается. Об этом говорит беспрецедентный пролет американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52 в небе над Украиной в начале сентября и проведение совместных учений. В Вашингтоне могут не исключать сценарий подготовки к гибридной войне с Россией на украинской территории.

«Правда, я не думаю, что это противостояние дойдет до открытого конфликта. Я связываю эти события с двумя выборами: местными на Украине и президентскими в США. Это такой политический блеф, пиар и демонстрация мускулов, которые должны убедить избирателей Трампа в том, что он не сдает России американские интересы. При этом избирателей Зеленского убеждают в том, что Запад поддерживает Украину», — подытожил Бортник.

Как пишет украинское издание «Страна», накануне комитет по иностранным делам Сената США одобрил назначение послом на Украине генерала Кита Дейтона. Это предпоследний шаг перед его официальным утверждением в статусе посла. Окончательное решение должна принять верхняя палата Конгресса. Причем кандидатуру Дейтона поддерживают как республиканцы, так и демократы.

71-летний дипломат отдал 40 лет службе в вооруженных силах, в том числе был военным атташе в России. Он окончил подведомственный Пентагону «Русский институт» (USARI). Это учебное заведение появилось 1947 году под цели и задачи холодной войны. Дейтон занимал высокие посты в Объединенном комитете начальников штабов и штабе армии при Пентагоне. Особого внимания заслуживает его пост директора по оперативным вопросам разведывательного управления минобороны США. Как отмечают украинские СМИ, «это аналог российского ГРУ ».

В 2018 году Дейтон стал военным советником шефа Пентагона Джеймса Мэттиса по Украине. А в мае 2020 года президент США Дональд Трамп решил сделать 71-летнего генерал-лейтенанта послом в Киеве.

Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба охарактеризовал Дейтона как «классного мужика», отметив, что Киев дал предварительное согласие на назначение Дейтона главой американской дипмиссии.