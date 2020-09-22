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Грядет новая холодная война: в ООН сделали заявление 

Вероника Полынина 28 минут назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить войны между США и Китаем, передает ТАСС.
Выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Гутерриш заявил, что мир не может себе позволить будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют мир пополам. По его словам, экономическое разделение неизбежно приведет к геополитическому и военному противостоянию.

«Мы должны делать все возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны», — призвал генсек ООН.

По его словам, экономическое разделение неизбежно приведет к геополитическому и военному противостоянию.
Как сообщал «Рамблер», в июне после принятия Всекитайским собранием народных представителей резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге президент США Дональд Трамп обвинил Китай в промышленном шпионаже, подрыве автономии Гонконга, анонсировал отмену торговых льгот для Гонконга и некоторые другие санкции. Кроме того, США регулярно обвиняют Китай в сокрытии информации о вспышке коронавируса. Президент Трамп даже заявлял, что Китай виновен в смерти американцев, умерших в результате заражения COVID-19.
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В мире , Видео , Антониу Гутерриш , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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