Трамп: США «вдохнули новую жизнь» в НАТО

"Мы вдохнули новую жизнь в НАТО", — говорится в речи главы государства.

Ответственность Китая

Также Трамп заявил, что ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии нового коронавируса.

"Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за их (властей в Пекине — прим. ТАСС) действия", — считает американский лидер.

С точки зрения главы администрации США , на ранних этапах распространения нового коронавируса Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории, позволив таким образом "заразить мир". Трамп также неоднократно назвал в своей речи коронавирус "китайским вирусом".

Трамп и прежде много раз обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения пандемии. При этом ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Борьба с терроризмом и торговлей людьми

Трамп призвал организацию сосредоточиться на решении "реальных мировых проблем", среди которых, по его мнению, можно выделить терроризм, торговлю людьми и наркотиками, а также дискриминацию женщин и преследования по религиозному признаку.

"Чтобы ООН была эффективной организацией, она должна сосредоточиться на реальных мировых проблемах. Они включают в себя терроризм, притеснение женщин, принудительный труд, торговлю наркотиками, торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, религиозные преследования, а также этнические чистки в отношении религиозных меньшинств", — говорится в тексте речи Трампа.

Миротворческая роль США

Трамп считает, что Соединенные Штаты выполняют свою роль в мире в качестве миротворца, выводя свои войска из Афганистана.