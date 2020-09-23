Сможет ли Зеленский вовлечь ЕС в Крымский вопрос?

Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС, который пройдёт 1 октября в Брюсселе. Об этом он упомянул в сообщении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который находится с визитом на Украине.

«Спасибо Жозепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина — ЕС», — написал Зеленский в Twitter, продублировав сообщение на английском языке.

Пресс-служба президента Украины также сообщила, что Боррель и Зеленский обсуждали вопросы мирного урегулирования в Донбассе.

«Высокий представитель ЕС был проинформирован о ситуации с безопасностью в Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате», — говорится в релизе.

Владимир Зеленский «подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС».

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории», — приводятся слова Зеленского.

Боррель в ответ заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины и никогда не признает нахождение Крыма в составе России . При этом планы Зеленского по созданию некой переговорной платформы он никак не прокомментировал.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Консультативная платформа

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита в Брюссель заявил, что украинский МИД разработал концепцию международного формата для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. Об этом он также сообщил по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Шмыгаль заявил, что на первом этапе эта платформа будет работать в консультативно-координационном формате, но может в будущем перейти в формат площадки для переговоров.

«Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарной до измерения в сфере безопасности. Милитаризация Крыма влияет на безопасность юго-восточной Европы, в частности региона Чёрного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом», — приводит слова украинского премьера Интерфакс-Украина.

В качестве ключевых участников формата Денис Шмыгаль обозначил двух представителей нормандской четвёрки — Германию и Францию, а также Великобританию и США. Кроме того, были упомянуты некие региональные партнёры, заинтересованные в решении крымского вопроса.

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнёров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», — добавил Шмыгаль.

Национальная идея Зеленского

С момента своего избрания президентом Владимир Зеленский неоднократно делал заявления, касающиеся принадлежности Крыма и его воссоединения с Россией. Так, в августе 2019 года на встрече с представителями ветеранских и волонтерских организаций в Киеве он выразил уверенность, что полуостров «вернётся» в состав Украины. При этом Зеленский добавил, что Киев занимает «жёсткую позицию» в этом вопросе.

«Естественно, у нас жёсткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — отметил Зеленский, добавив, что Киев заручился поддержкой «международных друзей».

В феврале 2020 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, упомянув при этом Крым.

Тогда же он сказал, что возвращение Крыма является «национальной идеей» Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

В документе украинские парламентарии просили применить дополнительные меры в рамках политики «непризнания попытки аннексии Крыма». В частности, депутаты предлагали ввести международный мониторинг санкций, усилить давление на Россию и поднимать вопрос принадлежности Крыма, Севастополя и прилегающих к ним водам Азовского и Чёрного морей в ходе всех переговоров с Россией на высшем уровне.

Андрей Суздальцев. Зеленский делает всё возможное, чтобы тема Крыма находилась в верхних строчках новостей и будоражила общественное мнение на Украине, пояснил в разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

«Подобными инициативами он пытается оказать давление на Россию. Однако эта пиар-акция бессмысленна, потому что Крым — неотъемлемая часть РФ, соответственно, Украине не на что рассчитывать. ЕС даже не будет пытаться создать подобную переговорную площадку, потому что понимает, что Россия участвовать там не будет», — отметил политолог.

«От украинского вопроса у Евросоюза появилась усталость»

Напомним, Крым был передан Украине в 1954 по инициативе Никиты Хрущёва и остался в её составе после распада Советского Союза. В 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма выразили желание воссоединиться с Россией. В марте 2014-го на полуострове прошёл референдум, в ходе которого более 90% его жителей проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ.

Страны Западной Европы и США отказались признавать воссоединение полуострова с Россией, назвали его аннексией и ввели санкции в отношении Москвы.

Власти Украины с того момента именуют Крым временно оккупированной украинской территорией и делают заявления о «деоккупации». В ответ Москва неоднократно указывала, что переход Крыма в состав РФ был выполнен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а высшие должностные лица России, включая президента Владимира Путина , заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко , Зеленский может обсуждать со странами ЕС любые проблемы, однако какие-либо «переговорные площадки» по Крыму могут возникнуть только в том случае, если Россия захочет обсудить этот вопрос с Украиной, а этого Москва делать не собирается.

«Данная инициатива направлена на внутреннее потребление. У Зеленского внутри страны складывается провальная ситуация, поэтому он пытается продемонстрировать внешнеполитическую активность. Правящая партия готовится проиграть региональные выборы, после чего его оппоненты попытаются организовать досрочные выборы в Верховную раду, чтобы ограничить возможности президента», — пояснил политолог.

Эксперты отметили, что представитель ЕС не отреагировал на инициативу Зеленского, потому что крымский вопрос давно решён, и в Брюсселе это понимают.