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Финляндия закроет границу со Швецией 

Мария Иванова 1 час назад
Финляндия закроет границу со Швецией
Фото: Reuters
Финляндия решила вернуть ограничения для туристов, прибывающих из Эстонии и Швеции, с 28 сентября. Об этом сообщает Yle.
Информацию о возобновлении контроля на границе с этими странам подтвердила глава канцелярии МВД страны Кирси Пимия.
Yle отмечает, что шведское правительство разрешило возобновить туристические поездки между Финляндией и Швецией с 19 сентября. Таким образом, это решение будет действовать менее десяти дней.
Причиной ужесточения мер стала эпидемиологическая ситуация в Эстонии и Швеции, где заболеваемость коронавирусом превысила 25 случаев заражения на сто тысяч жителей.
С 28 сентября туристам, возвращающимся из этих стран, будет рекомендовано оставаться на самоизоляции в течение 14 суток.
Рекомендация о карантине касается всех стран, где число заражений коронавирусом за последние две недели превышает 25 случаев на сто тысяч, то есть большинства государств Европы.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Финляндия может открыться для российских туристов после 18 октября. Власти обсуждают создание туристического коридора для россиян, которые хотят посетить страну в составе групп.
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Комментарии
В мире , МВД , Финляндия , Швеция , Эстония
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