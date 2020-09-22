Шведская журналистка потребовала санкций 

Шведская журналистка Пернилла Стрём в своем материале для Sydsvenskan рассказала, что любит Россию и сочувствует россиянам, которые «подвергаются притеснениям безжалостных правителей». Она призвала Швецию ввести санкции против российских олигархов, не дожидаясь совместного решения Евросоюза

«Люблю русскую литературу, русские иконы, русские мужские хоры, русский язык. Я поняла, что пропала еще в подростковом возрасте, когда проглотила Достоевского, Толстого, Гоголя», — отметила Стрём.

Она вспомнила мужчину, который без слов подхватил ее тяжелый чемодан на лестнице в метро, хмурую женщину, угостившую ее яблоком, жителя Старой Руссы, который помогал ей найти дом Достоевского, и людей, внезапно начавших танцевать под духовой оркестр в Новгороде.

«Это храбрые, стойкие люди, которые веками подвергались притеснениям, грабежам и мучениям безжалостных и бесполезных правителей», — заявила журналистка.

Стрём подчеркнула, что ее приводит в ярость, когда Кипр продает паспорта российским олигархам, шведские банки отмывают деньги «коррумпированных государственных клептократов», а их дети благодаря украденным деньгам попадают в лучшие университеты Европы.

«Швеции следует перестать ждать запоздалой реакции ЕС и, подобно странам Балтии, США и Великобритании, ввести жесткий закон Магнитского; заблокировать активы, запретить въезд, занести их в черный список», — написала журналистка.

В то же время она призвала развивать контакты с простыми россиянами, облегчить визовый режим для них и совершать взаимные визиты.