Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Шведская журналистка потребовала санкций 

Мария Иванова 30 минут назад
Шведская журналистка потребовала санкций
Фото: РИА Новости
Шведская журналистка Пернилла Стрём в своем материале для Sydsvenskan рассказала, что любит Россию и сочувствует россиянам, которые «подвергаются притеснениям безжалостных правителей». Она призвала Швецию ввести санкции против российских олигархов, не дожидаясь совместного решения Евросоюза.

«Люблю русскую литературу, русские иконы, русские мужские хоры, русский язык. Я поняла, что пропала еще в подростковом возрасте, когда проглотила Достоевского, Толстого, Гоголя», — отметила Стрём.

Она вспомнила мужчину, который без слов подхватил ее тяжелый чемодан на лестнице в метро, хмурую женщину, угостившую ее яблоком, жителя Старой Руссы, который помогал ей найти дом Достоевского, и людей, внезапно начавших танцевать под духовой оркестр в Новгороде.

«Это храбрые, стойкие люди, которые веками подвергались притеснениям, грабежам и мучениям безжалостных и бесполезных правителей», — заявила журналистка.

Стрём подчеркнула, что ее приводит в ярость, когда Кипр продает паспорта российским олигархам, шведские банки отмывают деньги «коррумпированных государственных клептократов», а их дети благодаря украденным деньгам попадают в лучшие университеты Европы.

«Швеции следует перестать ждать запоздалой реакции ЕС и, подобно странам Балтии, США и Великобритании, ввести жесткий закон Магнитского; заблокировать активы, запретить въезд, занести их в черный список», — написала журналистка.

В то же время она призвала развивать контакты с простыми россиянами, облегчить визовый режим для них и совершать взаимные визиты.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать именем оппозиционера Алексея Навального новый режим санкций по примеру «списка Магнитского». В новый черный список попадут люди, которых ЕС считает виновными в нарушении прав человека.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , ЕС , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение