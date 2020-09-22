Россия показала Западу «ядерный кулак» сразу после президентских выборов в Белоруссии , заявил американский военный эксперт Марк Шнайдер , слова которого цитирует «Свободная пресса». Именно поэтому, считает специалист, организацию протестов в республике приписали Варшаве, а не Вашингтону.

Изначально США планировали повторить в Минске украинские события 2013-14 годов. Американский сенатор Роб Портман отмечал, что сформированный при Госдепе Глобальный центр по взаимодействию с проамериканскими силами принял активную попытку «оторвать» Белоруссию от России. Но тщетно.

Сразу после президентских выборов в республике в Ленинградской области были проведены военные учения, в рамках которых россияне привели в полную боеготовность ракетные комплексы «Искандер».

«Кремль опять грозит ядерным кулаком», — отметил Шнайдер.

Именно поэтому, отметил эксперт, организацию беспорядков в Белоруссии приписали Польше, а не США. В медиапространстве специально было создано ощущение, что за попыткой свержения Лукашенко стоят поляки, а не американцы, хотя первые без участия вторых «шага не сделают», говорится в статье.

«Москва не поверила в англосакские игры и усилила военное давление на Вашингтон», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел военно-морские учения у берегов Аляски.