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Что помешало США захватить Белоруссию 

Павел Тиунов 1 час назад
Россия показала Западу «ядерный кулак» сразу после президентских выборов в Белоруссии, заявил американский военный эксперт Марк Шнайдер, слова которого цитирует «Свободная пресса». Именно поэтому, считает специалист, организацию протестов в республике приписали Варшаве, а не Вашингтону.
Изначально США планировали повторить в Минске украинские события 2013-14 годов. Американский сенатор Роб Портман отмечал, что сформированный при Госдепе Глобальный центр по взаимодействию с проамериканскими силами принял активную попытку «оторвать» Белоруссию от России. Но тщетно.
Сразу после президентских выборов в республике в Ленинградской области были проведены военные учения, в рамках которых россияне привели в полную боеготовность ракетные комплексы «Искандер».

«Кремль опять грозит ядерным кулаком», — отметил Шнайдер.

Именно поэтому, отметил эксперт, организацию беспорядков в Белоруссии приписали Польше, а не США. В медиапространстве специально было создано ощущение, что за попыткой свержения Лукашенко стоят поляки, а не американцы, хотя первые без участия вторых «шага не сделают», говорится в статье.

«Москва не поверила в англосакские игры и усилила военное давление на Вашингтон», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел военно-морские учения у берегов Аляски.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Роб Портман , Марк Шнайдер , Госдеп США , США
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