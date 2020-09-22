Журналист российского происхождения найден мертвым

Турции скончался 57-летний американский журналист российского происхождения Андре Влчек. Он был найден мертвым в собственном автомобиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным следствия, журналист вместе с женой и двумя водителями приехал на машине в Стамбул из провинции Самсун . В дороге Влчек уснул, а когда автомобиль подъехал к гостинице, супруга не смогла его разбудить. Она поняла, что муж не подает признаки жизни, и сразу вызвала скорую. Однако врачам не удалось спасти Влчека, потому что на тот момент он уже был мертв.

Неожиданной смертью журналиста заинтересовалась местная полиция. Сотрудники правоохранительных органов назвали обстоятельства кончины Влчека подозрительными. Они начали расследование по факту смерти.

Андре Влчек родился в Ленинграде, однако позднее переехал в США. Будучи журналистом, он освещал военные конфликты в разных странах, включая Перу, Мексику, Боснию, Индию и Конго. Помимо журналистской деятельности, Влчек известен как режиссер, фотограф и драматург. Кроме того, с 2004 года он занимал пост старшего научного сотрудника Оклендского университета.