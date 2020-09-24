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Главы МИД ряда стран осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 126 17 минут назад
В мире отреагировали на инаугурацию Лукашенко
Фото: ТАСС
МИД Великобритании, Украины, Канады и Словении прокомментировали инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Руководитель МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что «тайная инаугурация Лукашенко в Минске лишь сильнее подрывает его репутацию». По словам Рааба, народ Белоруссии «был обманут в ходе его сфальсифицированного избрания».
Перед этим МИД Великобритании объявил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявил, что его страна «никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ». Как заявил министр, «учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ Лукашенко „не означает его признания легитимным главой белорусского государства“.
Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань выразил сожаление „о необъявленной инаугурации Лукашенко после фальсификации выборов“. Шампань считает, что Лукашенко „не хватает легитимности демократически избранного лидера“. Канада не признает итоги выборов в Белоруссии.
Шампань рассказал, что провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Оттава выделит более 450 тыс. долларов США „на проекты по поддержке гражданского общества и демократии с упором на женщин и независимые СМИ“.
МИД Словении заявил, что „сегодняшняя „инаугурация“ Лукашенко после выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, противоречит воле значительной части белорусского населения“.
Словения выразила поддержку „призыву белорусского народа к проведению свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ“.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Канада , Минск , Словения , Великобритания
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