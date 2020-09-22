Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Ракета в воздухе!»: Черноморский флот «уничтожил» противника 

Артём Кульша 13 минут назад
Черноморский флот (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России уничтожил отряд условного противника ракетными ударами в ходе учения «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА Новости.
НАТО готовит провокацию против России
Вчера, как сообщал «Рамблер», стартовало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил (ВС) России «Кавказ-2020». В нем примут участие около 80 тысяч человек. Основные действия учения пройдут на полигонах Ашулук, Прудбой, Копанской, Арзгирский и Капустин Яр.
Сегодня в рамках «Кавказа-2020» корабль ЧФ ракетными ударами уничтожил отряд условного противника. На видеозаписи, которую опубликовало РИА Новости, виден пуск ракеты с четырех разных ракурсов.

«Ракета в воздухе!» — также слышен крик за кадром.

Ранее в ходе того же учения расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и экипажи истребителей Су-30СМ уничтожили около 20 самолетов условного противника на полигоне Ашулук.
Комментарии 1
В мире , Армия , Видео , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Взрыв произошел на заводе «Азот»
Взрыв произошел на заводе «Азот»
Видео
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение