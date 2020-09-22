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Черноморский флот (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России уничтожил отряд условного противника ракетными ударами в ходе учения «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», стартовало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил (ВС) России «Кавказ-2020». В нем примут участие около 80 тысяч человек. Основные действия учения пройдут на полигонах Ашулук, Прудбой, Копанской, Арзгирский и Капустин Яр.

Сегодня в рамках «Кавказа-2020» корабль ЧФ ракетными ударами уничтожил отряд условного противника. На видеозаписи, которую опубликовало РИА Новости, виден пуск ракеты с четырех разных ракурсов.

«Ракета в воздухе!» — также слышен крик за кадром.

Ранее в ходе того же учения расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и экипажи истребителей Су-30СМ уничтожили около 20 самолетов условного противника на полигоне Ашулук.