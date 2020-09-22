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Поклонская хочет расстрелять Турчинова 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
«Одного — под расстрел, а другого — милуем»
Фото: ТАСС
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала в интервью Ксении Собчак как наказала бы бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Собчак предложила Поклонской выбрать наказание для двух украинских политиков, положив их фото перед парламентарием.

«Одного — под расстрел, а другого — милуем. Очень сложный выбор», — заявила телеведущая.

Поклонская согласилась, что выбор очень сложный, однако в итоге сделала его, взяв в руки фотографии обоих политических деятелей.

«Он приходил к нам в прокуратуру, поэтому его — казнить», — заявила Поклонская, показав фото Турчинова.

А бывшего президента Украины экс-прокурор Крыма назвала «хитрым» и предложила «отправить на Колыму».

«Копать канал Северо-Крымский», — уточнила она.

«Рамблер» писал, что ранее Наталья Поклонская рассказала, что ей из Киева по почте прислали смертный приговор, вынесенный националистами. Бывшего прокурора Крыма обещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять».
Комментарии 2
В мире , Политика , Ксения Собчак , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Наталья Поклонская , Генпрокуратура РФ , Госдума
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