Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала в интервью Ксении Собчак как наказала бы бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Собчак предложила Поклонской выбрать наказание для двух украинских политиков, положив их фото перед парламентарием.
«Одного — под расстрел, а другого — милуем. Очень сложный выбор», — заявила телеведущая.
Поклонская согласилась, что выбор очень сложный, однако в итоге сделала его, взяв в руки фотографии обоих политических деятелей.
«Он приходил к нам в прокуратуру, поэтому его — казнить», — заявила Поклонская, показав фото Турчинова.
А бывшего президента Украины экс-прокурор Крыма назвала «хитрым» и предложила «отправить на Колыму».
«Копать канал Северо-Крымский», — уточнила она.
«Рамблер» писал, что ранее Наталья Поклонская рассказала, что ей из Киева по почте прислали смертный приговор, вынесенный националистами. Бывшего прокурора Крыма обещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять».