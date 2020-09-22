Все новости на карте

Собчак предложила Поклонской выбрать наказание для двух украинских политиков, положив их фото перед парламентарием.

«Одного — под расстрел, а другого — милуем. Очень сложный выбор», — заявила телеведущая.

Поклонская согласилась, что выбор очень сложный, однако в итоге сделала его, взяв в руки фотографии обоих политических деятелей.

«Он приходил к нам в прокуратуру, поэтому его — казнить», — заявила Поклонская, показав фото Турчинова.

А бывшего президента Украины экс-прокурор Крыма назвала «хитрым» и предложила «отправить на Колыму».

«Копать канал Северо-Крымский», — уточнила она.

«Рамблер» писал, что ранее Наталья Поклонская рассказала, что ей из Киева по почте прислали смертный приговор, вынесенный националистами. Бывшего прокурора Крыма обещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять».