Омоновец выиграл суд из-за видео с проститутками

В июле NEXTA сообщила, что Ковалев запечатлен на видео с проститутками. «Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд», — пояснили в пресс-службе.

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских). Ковалев планирует направить деньги на благотворительность.

В июне канал NEXTA сообщил, что в соцсетях распространяется видео, на котором претендент на пост президента Валерий Цепкало якобы общается с двумя проститутками. Однако, по данных источников канала, «в роли главного героя-клона Цепкало» выступил прапорщик милиции, водитель минского ОМОН Олег Клементьев. Через некоторое время авторы NEXTA заявили, что ошиблись, и на самом деле на видео запечатлен командир одной из групп столичного ОМОН Ковалев.