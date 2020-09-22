Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Омоновец выиграл суд из-за видео с проститутками
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев выиграл суд у Telegram-канала NEXTA, принадлежащего журналисту Степану Путило. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД.
В июле NEXTA сообщила, что Ковалев запечатлен на видео с проститутками. «Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд», — пояснили в пресс-службе.
10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских). Ковалев планирует направить деньги на благотворительность.
В июне канал NEXTA сообщил, что в соцсетях распространяется видео, на котором претендент на пост президента Валерий Цепкало якобы общается с двумя проститутками. Однако, по данных источников канала, «в роли главного героя-клона Цепкало» выступил прапорщик милиции, водитель минского ОМОН Олег Клементьев. Через некоторое время авторы NEXTA заявили, что ошиблись, и на самом деле на видео запечатлен командир одной из групп столичного ОМОН Ковалев.
В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие задержанные после освобождения рассказали об избиениях в изоляторах.
Последние новости
Глава СВР назвал главную цель дела Навального Глава СВР назвал главную цель дела Навального Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Комментарии 1
В мире , Другое , Белоруссия в огне , Алексей Ковалев , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Степан Путило , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове
Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
«Была панамка»: Журналист ответил на требование Навального
«Была панамка»: Журналист ответил на требование Навального
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение