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«Уничтожение России»: Соловьев рассказал о планах США 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Раскрыта цель плана США по уничтожению России
Фото: Reuters
Власти США планируют уничтожить Россию исключительно в прагматических целях, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, американской элите ничего другого не остается после того, как было анонсировано новейшее российское оружие, способное уничтожить Соединенные штаты, сообщает «ПолитРоссия».
"Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев"
Соловьев подчеркнул, что впервые за последние 75 лет у России появился военный потенциал, опередивший американское стратегическое вооружение на несколько лет вперед. В результате у властей США появился страх быть уничтоженными россиянами, отметил журналист.
Именно поэтому, по его мнению, был разработан план по уничтожению РФ, чтобы разрыв в гонке вооружений не стал еще более значительным.

«Чистая прагматика. Вопрос экзистенциальный — это уничтожение России. В этом нет для них ничего личного», — констатировал Соловьев.

При этом телеведущий подчеркнул, что сегодня только Россия способна уничтожить США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты заявили, что в России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин». По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев».
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В мире , Армия , Конфликты , США
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