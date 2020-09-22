Лукашенко поедет на Байкал и Камчатку

Также он рассказал, что хотел бы посмотреть, как белорусские строители начнут работу над космодромом «Восточный», если власти стран договорятся о сотрудничестве.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет развивать сотрудничество с Приморским краем, потому что там не рассматривают Владивосток как далекий и чужой город и очень часто вспоминают о своем отечестве от Бреста до Владивостока.