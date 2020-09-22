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Лукашенко поедет на Байкал и Камчатку

Артём Кульша
37 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатку. Об этом, как сообщает БЕЛТА, он рассказал сам.
Лукашенко поедет на Байкал и Камчатку
Фото: РамблерРамблер
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. В ходе нее он рассказал, что во время встреч с ним президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморье и настаивает на том, чтобы он обязательно там побывал.
«Я уже детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка... Все-таки надо посмотреть на это чудо природы», — сообщил Лукашенко.
Также он рассказал, что хотел бы посмотреть, как белорусские строители начнут работу над космодромом «Восточный», если власти стран договорятся о сотрудничестве.
Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет развивать сотрудничество с Приморским краем, потому что там не рассматривают Владивосток как далекий и чужой город и очень часто вспоминают о своем отечестве от Бреста до Владивостока.
В мире,Олег Кожемяко,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Алтай,Беларусь,
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