Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ 

Боевики заявили о гибели российских военнослужащих в Сирии , представив в качестве «доказательства» всего одну фотографию. Об этом сообщает «Царьград».

По данным издания, на фото, которое распространили ряд Telegram-каналов, видны шлем, часы, оптический прибор и магазин от автомата. При этом приводятся данные, что эти вещи были найдены между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль.

Подтверждения информации о гибели одного российского военнослужащего и шестерых военнослужащих сирийской армии, которые распространяются в сообщества с военной тематикой, пока не поступало, отмечается в статье.

Нет также никаких официальных комментариев от Минобороны России

«Рамблер» писал, что ранее в сирийском Идлибе неизвестные обстреляли российско-турецкий патруль из гранатомета. После обстрела военные прекратили патрулирование сирийской трассы и вернулись на базу.