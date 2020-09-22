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Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Фото: РИА Новости
Боевики заявили о гибели российских военнослужащих в Сирии, представив в качестве «доказательства» всего одну фотографию. Об этом сообщает «Царьград».
По данным издания, на фото, которое распространили ряд Telegram-каналов, видны шлем, часы, оптический прибор и магазин от автомата. При этом приводятся данные, что эти вещи были найдены между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль.
Подтверждения информации о гибели одного российского военнослужащего и шестерых военнослужащих сирийской армии, которые распространяются в сообщества с военной тематикой, пока не поступало, отмечается в статье.
Нет также никаких официальных комментариев от Минобороны России.
«Рамблер» писал, что ранее в сирийском Идлибе неизвестные обстреляли российско-турецкий патруль из гранатомета. После обстрела военные прекратили патрулирование сирийской трассы и вернулись на базу.
В мире , Армия , Министерство обороны , Сирия
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