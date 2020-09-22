«Нам пришлось обходными путями регистрироваться, однако во время выступления все равно возникли сбои ( ) К сожалению, из-за санкций мы были ограничены в своих правах полноценно общаться», - заявила она.
«Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют определенным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты», - пояснил он.
«Разумеется, это ощущение вновь обретенной свободы постепенно будет терять свою новизну, произойдёт некоторый откат назад, но возвращения в прошлое в Белоруссии уже не будет», - уверен он.