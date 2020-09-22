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Пока вы спали: ООН отказала Крыму в голосе

Алиса Селезнёва
39 минут назад
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ООН отказала Крыму в голосе

Из-за санкций представители Крыма не смогли полноценно выступить на Европейском региональном форуме ООН в Женеве, посвященном противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам. Об этом РИА Новости заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
По ее словам, из-за санкций представители Крыма не смогли воспользоваться программой Zoom Video.
«Нам пришлось обходными путями регистрироваться, однако во время выступления все равно возникли сбои ( ) К сожалению, из-за санкций мы были ограничены в своих правах полноценно общаться», - заявила она.

Помпео пообещал ответ США на отравление Навального

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают неприемлемым использование химического оружия и отреагируют на отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
«Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют определенным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты», - пояснил он.

В Китае оценили новую защиту российских подлодок

Система радиоэлектронной борьбы «Бурак-М» может стать новым средством обеспечения невидимости для российских подлодок, «ослепляя» и «оглушая» противолодочные гидроакустические буи противника и не позволяя им передавать данные. Об этом пишет китайское издание Чжунго цзюньван, перевод статьи которого сделало ИноСМИ.
По данным издания, после запуска из субмарины буй «Бурак-М» может функционировать автоматически. Применение такого буя может лишить связи определенный участок акватории и у оснащенных им подлодок стратегического назначения проекта 955 «Борей» и проекта 667 БДРМ «Дельфин» «будет больше уверенности в собственной победе», подчеркивается в статье.

Украина вернулась к вопросу о возвращении Донбасса

Киев вновь предложил вернуться к обсуждению вопроса о вводе миротворцев ООН в Донбасс. По мнению политолога Александра Дудчака, такое заявление – попытка «заболтать» Минские соглашения. Об этом пишет «Свободная пресса».
Дудчак, комментируя инициативу Украины о вводе «голубых касок» в Донбасс, которую озвучил вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников, отметил, что сегодня Киев «полагает, что под прикрытием миротворцев сможет взять под свой контроль мятежные территории».

"Возвращения в прошлое в Белоруссии уже не будет"

Жители Белоруссии отказали в поддержке президенту Александру Лукашенко и «возвращения в прошлое не будет». Это стоит учитывать Москве, которая обычно не рассматривает «кандидата номер два» на случай изменения политической ситуации, заявил «Свободной прессе» кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
По его мнению, белорусское общество «капитально изменилось за последние несколько месяцев», а оппозиция в стране учла свои ошибки и теперь говорит о том, что «все действующие интеграционные договоры с Москвой должны исполняться, а Россия — важнейший партнер для Белоруссии».
«Разумеется, это ощущение вновь обретенной свободы постепенно будет терять свою новизну, произойдёт некоторый откат назад, но возвращения в прошлое в Белоруссии уже не будет», - уверен он.
В мире,Алексей Резников,Алексей Навальный,Александр Лукашенко,ООН,InoSMI.Ru,РИА Новости,Республика Крым,
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