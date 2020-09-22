По данным издания, после запуска из субмарины буй «Бурак-М» может функционировать автоматически. Применение такого буя может лишить связи определенный участок акватории и у оснащенных им подлодок стратегического назначения проекта 955 «Борей» и проекта 667 БДРМ «Дельфин» «будет больше уверенности в собственной победе», подчеркивается в статье.

По его мнению, белорусское общество «капитально изменилось за последние несколько месяцев», а оппозиция в стране учла свои ошибки и теперь говорит о том, что «все действующие интеграционные договоры с Москвой должны исполняться, а Россия — важнейший партнер для Белоруссии».