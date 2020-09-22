Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в супермаркете из-за того, что ее обслужили на русском языке. Об этом она написала в своем Facebook.

Кассир спросила писательницу, почему она не может разговаривать на русском языке. На это Ницой заявила, что русский язык ассоциируется у нее с врагом, так как ее друзья погибли во время боевых действий в Донбассе.

«Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепые к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Наши проявления толерантности они воспринимают, как нашу слабость», — считает писательница.

Ранее, в феврале, Ницой раскритиковала участников отбора на международный конкурс «Евровидение-2020». Недовольство писательницы вызвало использование русского языка. В частности, она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски. Ницой также назвала «козлами» членов жюри за беседы на русском языке.