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Украинская писательница устроила скандал в супермаркете из-за русского языка 

Lenta.ru 57 минут назад
Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в супермаркете из-за того, что ее обслужили на русском языке. Об этом она написала в своем Facebook.
Кассир спросила писательницу, почему она не может разговаривать на русском языке. На это Ницой заявила, что русский язык ассоциируется у нее с врагом, так как ее друзья погибли во время боевых действий в Донбассе.

«Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепые к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Наши проявления толерантности они воспринимают, как нашу слабость», — считает писательница.

Ранее, в феврале, Ницой раскритиковала участников отбора на международный конкурс «Евровидение-2020». Недовольство писательницы вызвало использование русского языка. В частности, она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски. Ницой также назвала «козлами» членов жюри за беседы на русском языке.
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В мире , Видео , Лариса Ницой
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