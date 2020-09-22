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Болгарские русофилы создадут собственную партию 

Российская Газета 1 час назад
Болгарские русофилы создадут собственную партию
Фото: РИА Новости
Председатель болгарского неправительственного движения "Русофилы" Николай Малинов объявил о создании партии "Возрождение отечества".
Как отметил Малинов в интервью bTV, новую политструктуру возглавит он сам. Предполагается, что она примет участие в очередных парламентских выборах, намеченных на март 2021 года. Глава "Русофилов" подчеркнул, что "Возрождение отечества" не станет получать финансирование из Москвы.
Николай Малинов является кавалером российского ордена Дружбы. Почетную награду за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами ему вручил президент РФ Владимир Путин в 2019 году.
"Русофилы" пользуются в Болгарии достаточной общественной поддержкой. В число Национального совета организации входят депутаты местного парламента, губернаторы некоторых городов, деятели науки, военные и священнослужители.
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