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«Ад, просто ад»: украинский телеведущий рассказал, как сражался с коронавирусом

Украина.ру
40 минут назад
Украинский стендап-комик, теле- и радиоведущий 35-летний Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк переболели Covid-19. Об этом он сообщил 21 сентября на своей странице в Instagram.
По словам Остапчука, резко плохо он почувствовал себя после прилета из Львова. Утром появились озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ведущий лег спать без температуры, а в 16:00 проснулся весь мокрый, с температурой 39,6. Через час понял, что не чувствует ни запахов, ни вкусов. Ещё через час уехал по скорой в больницу, рентген показал двустороннюю пневмонию, начался удушливый кашель.
«Дни 2-5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу. Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит "корону". Дни 6-9. Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи, как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку», — написал ведущий.
Через 2 недели после первых симптомов он сделал повторные тесты на коронавирус, они были негативные.
В конце поста он призвал не верить слухам о том, что коронавирус — это заговор.
«Не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к Covid-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот», — резюмировал ведущий.
В мире,Видео,Владимир Остапчук,
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