По словам Остапчука, резко плохо он почувствовал себя после прилета из Львова. Утром появились озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ведущий лег спать без температуры, а в 16:00 проснулся весь мокрый, с температурой 39,6. Через час понял, что не чувствует ни запахов, ни вкусов. Ещё через час уехал по скорой в больницу, рентген показал двустороннюю пневмонию, начался удушливый кашель.