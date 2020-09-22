«Дни 2-5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу. Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит "корону". Дни 6-9. Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи, как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку», — написал ведущий.
«Не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к Covid-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот», — резюмировал ведущий.