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Китай оказался на пороге мясного кризиса 

Lenta.ru 7 минут назад
Китай оказался на пороге мясного кризиса
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Китай почти исчерпал свои запасы замороженной свинины, стоимость мяса для потребителей выросла более чем на 50 процентов в августе по сравнению с годом ранее. Об этом пишет Financial Times.
По оценкам лондонской консалтинговой компании Enodo Economics, запасы упали примерно на 452 тысяч тонн в период с сентября 2019 года по август этого года. По словам главного экономиста Enodo Дианы Чойлевой, у Китая осталось менее 100 тысяч тонн свинины. При таких темпах в течение двух-трех месяцев запасы иссякнут, а страна окажется на пороге мясного кризиса, считают эксперты.
Дефицит заставил Китай импортировать рекордные объемы мяса в этом году, в том числе из США (всего 430 тысяч тонн в июле). Китай является крупнейшим в мире потребителем мяса. За последние пять лет среднегодовой спрос на свинину в стране составлял около 50 миллионов тонн.
Ранее Китай запретил импорт свинины из Германии, где были зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней (АЧС). Страна является главным производителем свинины в Европе и основным поставщиком мяса в Китай.
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В мире , Financial Times , Китай
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