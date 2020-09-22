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Сноуден выплатит правительству США пять млн долларов 

Общественная служба новостей и ещё 13 8 часов назад
Сноуден выплатит правительству США пять млн долларов
Фото: twitter.com
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал о том, как планирует в дальнейшем выстраивать свои отношения с Вашингтоном.
По его словам, он выплатит правительству США более пяти миллионов долларов. Речь идет о деньгах, которые ему принесла книга «Личное дело», сообщает CNN.
Это решение касается иска, который против Сноудена некоторое время назад подал американский Минюст. Ведомство утверждает, что раз уж бывший сотрудник АНБ прославляется на разглашении государственных секретов, то доходы с продажи книги не должны достаться ему.
На этот момент Сноуден и власти США договорились о зачислении этих денег на трастовый фонд, где они будут неприкасаемыми до того момента, когда завершится расследование этого гражданского дела.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что США сформируют коалицию против «Северного потока-2». Помпео рассказал о планах объединить усилия разных стран для противодействия проекту.
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В мире , Эдвард Сноуден , АНБ , Минюст РФ , CNN , США
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