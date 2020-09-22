Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Германии объяснили невозможность расследования истории с Навальным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 25 минут назад
Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
"Никого не узнаю": Навальный о выходе из комы
По информации издания, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с просьбой ответить на вопрос о том, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, однако там в ответ «покачали головой», передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что «существенное различие» между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии состоит в том, что Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в британском Солсбери, а инцидент с блогером произошел в России.
Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и в таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.
В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».
Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии В Израиле начался повторный карантин из-за COVID-19 В Израиле начался повторный карантин из-за COVID-19 Россия отказалась поддержать США в давлении на Китай по теме вооружений Россия отказалась поддержать США в давлении на Китай по теме вооружений
Комментарии 124
В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Александр Сабаев , МИД , ГРУ , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
«Санкт-Петербург придется эвакуировать»
«Санкт-Петербург придется эвакуировать»
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Видео
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение