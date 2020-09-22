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В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Немецкая юстиция не может начать собственное расследование дела, связанного с российским блогером Алексеем Навальным, а также предъявить кому бы то ни было обвинения, так как предполагаемое отравление произошло не на территории ФРГ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Как сообщил изданию источник в следственных кругах, канцлер Ангела Меркель еще до взятия первых проб обратилась к немецким юристам с вопросом, может ли Германия начать расследование. Ответ был отрицательный, ведь Навальный прибыл в Германию только на лечение.
21 сентября блогер опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о первых ощущениях после выхода из комы. Навальный написал, что не мог говорить и фокусировать зрение и все время ждал, пока придет его жена Юлия.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Германия
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