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Глава дипломатии ЕС прибыл с официальным визитом на Украину 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Глава дипломатии ЕС прибыл с визитом на Украину
Фото: Reuters
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

«Начал свой визит на Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал он.

Ранее Боррель заявил, что в ЕС не намерены делать из Белоруссии «новую Украину».
Позднее глава дипломатии Евросоюза назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».
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В мире , Жозеп Боррель , ЕС
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