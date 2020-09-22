Глава дипломатии ЕС прибыл с визитом на Украину

«Начал свой визит на Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал он.