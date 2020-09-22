Глава дипломатии ЕС прибыл с визитом на Украину

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.
«Начал свой визит на Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал он.
Ранее Боррель заявил, что в ЕС не намерены делать из Белоруссии «новую Украину».
Позднее глава дипломатии Евросоюза назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».