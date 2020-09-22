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Трамп не стал называть «виновных» в ситуации с Навальным 

Газета.Ru 39 минут назад
Трамп ответил на ситуацию с Навальным
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп не стал называть "виновных" в произошедшем с Алексеем Навальным, сообщает пресс-пул Белого Дома.

"Мы обсудим это в другой раз", — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего определится со своей реакцией на данный инцидент.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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В мире , Алексей Навальный , Дональд Трамп , ОЗХО , США
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