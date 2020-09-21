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Трамп отказался отвечать на вопрос о Навальном 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп отказался отвечать на вопрос о Навальном
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста об инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
Американский лидер пообещал вернуться к этой теме позднее.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязательно отреагирует на ситуацию с Навальным, как только будут известны все факты произошедшего. США дожидаются результатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Фонд борьбы с коррупцией , ОЗХО
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