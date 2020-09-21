Трамп отказался отвечать на вопрос о Навальном 

Американский лидер пообещал вернуться к этой теме позднее.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязательно отреагирует на ситуацию с Навальным, как только будут известны все факты произошедшего. США дожидаются результатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.