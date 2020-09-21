Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции 

СМИ Белоруссии сообщили, что мужчина заявил в следственные органы страны о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске в августе, в Следственном комитете сообщили РИА Новости, что проводят проверку.

Как сообщил в понедельник портал Onliner со ссылкой на самого мужчину, которого называет вымышленным именем "Алесь", его задержали 11 августа в районе стелы "Минск — город-герой". По словам мужчины, сначала он был избит в автозаке, предположительно, сотрудниками ОМОН, а затем подвергся сексуальному насилию с помощью дубинки из-за нежелания разблокировать мобильный телефон для осмотра.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости заявили, что тот гражданин, о котором пишет портал Onliner, но не публикует настоящее имя, "действительно обращался с заявлением, и Следственный комитет проводит проверку".

По данным портала, из ИВС мужчина был доставлен в больницу, выписался 18 августа, а 20 августа подал заявление в Следственный комитет. Портал отмечает, что согласно имеющемуся у него выписному эпикризу "врачи не исключают, что травма прямой кишки имеет травматическое происхождение". В сообщении говорится, что в начале сентября мужчина принял решение покинуть Белоруссию.

На прошлой неделе первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, комментируя появлявшиеся до этого сообщения о возможных изнасилованных милицией задержанных участниках протестов, заявил, что фактов изнасилований милиционерами задержанных во время протестных акций в стране нет.