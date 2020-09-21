Венгрия предложила Косово кредит на сумму €62 млн 

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 21 сентября провел ознакомительную встречу с новым послом Венгрии в Косово Йожефом Бенже. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политики обсудили состояние двусторонних отношений и возможность для углубления сотрудничества, особенно в сферах экономики и образования.

В ходе встречи косовский премьер-министр подчеркнул, что диалог между Косово и Сербией должен завершиться подписанием соглашения о взаимном признании.

Венгерский посол заверил Косово в поддержке на пути евро-интеграции и предложил Приштине кредит на сумму 62 миллиона евро. Ожидается, что в ближайшее время соглашение о получении кредита будет вынесено на ратификацию в парламент Косово.

Также стороны обсудили проведение встречи Экономического совета Косово — Венгрия, а также подписание протокола о сотрудничестве в сфере образования. Ранее Венгрия выделила 75 стипендиальных мест в университетах страны для студентов из Косово.