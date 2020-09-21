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Порошенко рассказал о «дороговизне» Зеленского для Украины 

Rambler News Service 1 час назад
Порошенко рассказал о «дороговизне» Зеленского для Украины
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым «дорогим» главой государства для налогоплатильщиков за всю историю страны, заявил его предшественник, ныне лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Как отметил Порошенко, в проекте государственного бюджета выросли расходы на Государственное управление делами (ГУД) и силовые структуры.

«Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, которые выделены в этом году, — в мире нет такого количества велосипедов, чтобы освоить. И снова за счет налогоплательщиков. При том, что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано. «Голобородько (герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до своего президентства, — прим. RNS) стал самым дорогим, с точки зрения государственных расходов, президентом Украины», — приводит слова Порошенко пресс-служба его партии.

При этом, по словам экс-президента, в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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