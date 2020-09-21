Порошенко рассказал о «дороговизне» Зеленского для Украины 

«Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, которые выделены в этом году, — в мире нет такого количества велосипедов, чтобы освоить. И снова за счет налогоплательщиков. При том, что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано. «Голобородько (герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до своего президентства, — прим. RNS) стал самым дорогим, с точки зрения государственных расходов, президентом Украины», — приводит слова Порошенко пресс-служба его партии.