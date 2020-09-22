Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии

Договоренность была достигнута во время визита Тихановской в Брюссель , где она встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов США после ухода с поста президента страны Александра Лукашенко , когда Белоруссия станет на путь демократизации.

14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.

Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.