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Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии
Фото: Francisco Seco / AP
Бывшая кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Европейского союза (ЕС) «после демократических перемен» в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Договоренность была достигнута во время визита Тихановской в Брюссель, где она встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.
Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов США после ухода с поста президента страны Александра Лукашенко, когда Белоруссия станет на путь демократизации.
14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.
Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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Комментарии 3
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Брюссель
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