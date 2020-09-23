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Британцы сметают с полок продукты и туалетную бумагу после заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона об ужесточении мер на фоне коронавируса.

Накануне Джонсон заявил, что в Великобритании будут ужесточены некоторые меры в связи с распространением коронавируса. При этом о возвращении карантина речь не идет.

Среди новых мер — сокращение рабочего дня, возвращение масочного режима, ограничение участников свадеб и похорон, отмена присутствия зрителей на спортивных мероприятиях.

Британцы тревожно отреагировали на заявление премьера и начали опустошать полки супермаркетов — наученные прошлым опытом, они стараются сделать минимальные запасы на случай ухудшения ситуации, в частности, с полок пропала туалетная бумага, передает «Царьград».

Напомним, Джонсон подчеркнул, что только четкое соблюдение введенных ограничений для борьбы с распространением COVID позволит избежать второго национального карантина.

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