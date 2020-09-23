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Заявление Джонсона по ограничениям из-за COVID спровоцировало панику в Британии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 1 час назад
Британцы сметают с полок продукты и туалетную бумагу после заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона об ужесточении мер на фоне коронавируса.
Джонсон: начинается вторая волна COVID-19
Накануне Джонсон заявил, что в Великобритании будут ужесточены некоторые меры в связи с распространением коронавируса. При этом о возвращении карантина речь не идет.
Среди новых мер — сокращение рабочего дня, возвращение масочного режима, ограничение участников свадеб и похорон, отмена присутствия зрителей на спортивных мероприятиях.
Британцы тревожно отреагировали на заявление премьера и начали опустошать полки супермаркетов — наученные прошлым опытом, они стараются сделать минимальные запасы на случай ухудшения ситуации, в частности, с полок пропала туалетная бумага, передает «Царьград».
Напомним, Джонсон подчеркнул, что только четкое соблюдение введенных ограничений для борьбы с распространением COVID позволит избежать второго национального карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Другое , Борис Джонсон , Царьград ТВ
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