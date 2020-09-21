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Евросоюз отказался отзывать посла из Белоруссии 

News.ru 1 час назад
Евросоюз отказался отзывать посла из Белоруссии
Фото: News.ru
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет отзывать своего посла из Минска.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.
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В мире , Политика , СНГ , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , Минск
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