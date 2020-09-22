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Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном 

RT на русском и ещё 39 36 минут назад
Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном
Фото: EPA
США готовы заключить сделку с руководством Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Огайо.
По его словам, если он будет переизбран в ноябре, иранские власти пойдут на подписание подобной договорённости.

«Если и когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку. Мы хотим, чтобы они заключили сделку. Мы хотим, чтобы у них было (всё. — RT) хорошо, мы хотим, чтобы они были сильными. (Но) они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и всё. Очень просто», — цитирует Трампа ТАСС.

Глава государства добавил, что поручил подчинённым пока не вести переговоры с Ираном по данному вопросу, потому что Тегеран «хочет подождать».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.
Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.
После этого в МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, а США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран
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