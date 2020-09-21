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Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Навального и бутылке 

Lenta.ru 1 час назад
Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Навального
Фото: РИА Новости
Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Алексея Навального Марине Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.
Кабмин ФРГ не стал подтверждать, что свидетель Певчих и возможная улика — бутылка со следами яда из группы «Новичок» — находятся в их стране. Представитель немецкого правительства отметил, что у России есть все для проведения расследования, включая доказательства и пробы Навального.
По данным российского следствия, 20 августа Певчих, находившаяся с Навальным во время его пребывания в Томской области, уклонилась от дачи объяснений правоохранительным органам, а 22 августа вылетела в Германию, в связи с чем российской полиции не удалось ее опросить. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.
17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там все возможные предметы и передали их европейским специалистам уже после его транспортировки в берлинскую клинику.
О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи отмечали, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.
Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его привезли из омской больницы. 10 сентября россиянин полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он смог встать с больничной койки.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , МВД , Германия , Великобритания
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