Германия опровергла нахождение в стране улик по его делу 

Власти ФРГ не подтвердили информацию о том, что свидетель по делу Алексея Навального Марина Певчих, а также бутылка, с помощью которой якобы был отравлен российский оппозиционер, находятся в Германии. Об этом пишет РИА Новости.

«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сторонники оппозиционера заявили, что нашли бутылку со следами отравляющего вещества в его гостиничном номере в Томске.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил сегодня, что «не может сказать ничего нового», по поводу того, почему Певчих в интервью утверждает, что прибыла в Германию, а также по поводу того, что бутылка из номера Навального в Томске также была привезена в страну.