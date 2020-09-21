Большая война: на Западе спланировали мир без России 

Автор отметил, что о «веке беспорядка» еще в 2011 году говорил экономист Рэндалл Швеллер. Он отмечал, что примерно каждые сто лет международный порядок требует глобальной войны, которая помогает избежать инерции и распада. Швеллер, в отличие от экспертов Deutsche Bank, предупреждал о наступлении многополярного мира. С этой точкой зрения согласен и Мельников.

«Очевидными центрами силы, помимо США и Китая, являются также Россия, Индия и Саудовская Аравия . Культурные и языковые барьеры вот-вот перестанут мешать Бразилии повести за собой Латинскую Америку. Не за горами подъем черной Африки под предводительством ЮАР», — отметил он.

Автор подчеркнул, что почти весь мир сейчас объединяет «острая нелюбовь к США.

»Поэтому Штаты в не такой уж далекой исторической перспективе обречены сражаться не против Китая, а против всего мира», — подчеркнул он.

По мнению Мельникова, и «языческий империализм» Китая, и «милитаристское фарисейство» США — зло, поэтому попытка навязать миру выбор между этими двумя странами обречена на провал.

«Для аналитиков «Дойче Банка» мир будущего — противостояние двух обществ потребления, ненавидящих друг друга близнецов. Россия в их планах не значится вообще», — заключил он.

Как писал «Рамблер», эксперты Deutsche Bank пришли к выводу, что наступающий «век беспорядка» будет характеризоваться возвышением китайской экономики над американской. Также он станет переломным моментом для Европы — ее ждет либо дальнейшая интеграция, либо экономической стагнация с «политической фрагментацией».

В Deutsche Bank обратили внимание, что Китай вскоре может обогнать США по размеру ВВП, поэтому в мире усиливаются опасения по поводу «ловушки Фукидида» — ситуации, когда две страны достигают одинаковой экономической мощи и начинают воевать.