Как Лукашенко наказывает Польшу

Gazeta Wyborcza (Польша) пытается убедить читателей в том, что в итоге больше пострадают белорусы. Но и польской торговле тоже достанется. Белоруссия ввела режим «бестоварного передвижения» с Польшей : в страну нельзя ввозить почти никакие польские товары. Польша считает решение белорусских властей противозаконным и вспоминает о правилах Таможенного союза.пытается убедить читателей в том, что в итоге больше пострадают белорусы. Но и польской торговле тоже достанется.

Белорусская Таможенная служба ввела на польской границе беспрецедентные меры. В Белоруссию нельзя ввезти практически никаких польских товаров: ни пачки кофе, ни плитки шоколада, ни рулона туалетной бумаги. Таможенники выдвигают ультиматум: или выбрасывайте ваши покупки, или возвращайтесь с ними в Польшу. Они не могут объяснить, на основании какого правового акта действуют, а просто обыскивают багаж и, не вступая в дискуссии, запрещают въезд тем, у кого что-то находят.

Лукашенко борется с польскими супермаркетами

Решение белорусских властей, разумеется, противозаконно. Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией Арменией , Казахстаном и Киргизией, и любые дополнительные ограничения должны вводиться всеми этими странами одновременно, касаться всех внешних границ. Однако польские товары не пропускают сейчас только через польско-белорусскую границу.

Вводя режим «бестоварного передвижения» с Польшей, Лукашенко осуществляет свою давнюю мечту: он старается отрезать белорусов от польских супермаркетов. Минские власти уже давно беспокоило то, что жители Белоруссии предпочитают ездить на шопинг в Польшу, потому что там дешевле, а заодно покупают валюту и вывозят ее за границу. Лукашенко использовал разные методы, вводя ограничения на ввоз товаров и пересечение границы. Полностью победить это явление удалось только после того, как в Белоруссии начались массовые протесты.

Одновременно запрет на ввоз польских товаров призван спасти сокращающиеся валютные резервы Белоруссии и продемонстрировать, что Лукашенко не бросает слов на ветер. В четверг в выступлении на официальном женском форуме белорусский диктатор обратился к жителям Польши, Литвы и Украины, призвав их оказать давление на своих «безумных политиков» и не допустить развязывания войны. Он объявил, что будет защищаться, и сообщил о закрытии белорусско-польской и белорусско-литовской границы. Аудитория ответила бурными аплодисментами. Вскоре, однако, оказалось, что на границе ничего не изменилось: движение не перекрыли. Лишь во второй половине дня в пятницу появились первые сигналы о введении более строгих процедур таможенного контроля. Лукашенко грозил Польше закрытием границы, и закрыл ее таким образом.

Белорусам станет хуже? Батьку это не волнует

Если такие меры будут носить долгосрочный характер, пострадают не только находящиеся неподалеку от границы польские супермаркеты, выживавшие до пандемии благодаря белорусским клиентам, но и в первую очередь простые белорусы, которые могли сэкономить, делая покупки в Польше. Однако это волнует Лукашенко меньше всего.

Он борется за выживание, а потому принимает отчаянные решения, пытаясь запугать противников. Введение режима «бестоварного передвижения» с Польшей — одно из них.