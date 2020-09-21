Обзор иноСМИ: Россия и Белоруссия бросят вызов НАТО

Европа проиграла COVID-19
После успешного подавления первого всплеска коронавируса Европу охватила вторая волна пандемии, это вызывает вопросы, что пошло не так, сообщает
CNN. Эпидемиолог из Эдинбургского университета Марк Вулхаус объяснил, что карантины не решили проблему пандемии ни в Европе, ни где-либо еще, а просто отсрочили ее.
Ежедневный прирост случаев коронавируса в ЕС
и Великобритании
достиг рекордных значений - более 45000 за 14 дней. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге
заявил, что это частично объясняется ослаблением требований общественного здравоохранения, а также снижением бдительности населения. В то же время ежедневная смертность от коронавируса в ЕС упала: на своем пике 18 апреля она достигла 3788 человек, а 18 сентября составила 504 человека
Россия и Белоруссия бросят вызов НАТО
«Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за поддержку России. Мы слышали об ускоренном создании союзного государства. Важно, какими будут последствия в военном смысле», - подчеркнул министр.
По его мнению, возникновение у России и Белоруссии маневренных сил (полевой армии) может стать вызовом для НАТО
.
В США поймали «отравительницу» Трампа
Женщину, подозреваемую в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу
, арестовали при попытке въехать в США из Канады. Об этом сообщает
CNN.
По словам американских чиновников, женщина пыталась пересечь границу с пистолетом. В министерстве общественной безопасности Канады рассказали, что похожие письма с рицином были отправлены на различные адреса федерального правительства США. Задержанную в Штатах канадку проверят на причастность к их отправке.
«Мулан»: попытка «Диснея» соблазнить Китай оборачивается катастрофой
Прокат нового диснеевского фильма «Мулан» сопровождается призывами бойкотировать картину. Как пишет
Le Figaro, многие увидели в экранизации китайской легенды пропаганду Коммунистической партии Китая.
Мулан борется за целостность страны и сражается со «смуглыми врагами с Запада». Это, по версии газеты, напоминает борьбу Пекина с уйгурами - мусульманским меньшинством, которое не желает подчиняться властям. Также Le Figaro отмечает сходство - «случайное или нет» - отца Мулан с председателем КНР Си Цзиньпином
.
Карантин убил тысячи американских стариков
Летом 2020 года в США тысячи пожилых американцев с деменцией скончались на фоне введения коронавирусного карантина. Об этом сообщает
Fox News.
Автор книги «Сопротивление культуре одноразовости» Чарльз Кэмоси заявил, что самоизоляция усугубляла течение деменции и болезни Альцгеймера, в результате смертность среди людей с такими заболеваниями в домах престарелых выросла на 11 тысяч. По мнению Кэмоси, такие результаты связаны с утилитаризмом, при котором единственной интересующей чиновников ценностью стало снижение заболеваемости коронавирусом.