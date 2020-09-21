Обзор иноСМИ: Россия и Белоруссия бросят вызов НАТО

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В США поймали «отравительницу» Трампа

По словам американских чиновников, женщина пыталась пересечь границу с пистолетом. В министерстве общественной безопасности Канады рассказали, что похожие письма с рицином были отправлены на различные адреса федерального правительства США. Задержанную в Штатах канадку проверят на причастность к их отправке.