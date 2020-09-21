Страны Африки обратились с просьбой к РФ

Страны Африки рассчитывают на получение новой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил исполнительный секретарь Межправительственной организации по развитию Восточной Африки (ИГАД) Воркнех Гебейеху.

«Один из вопросов, которые я обсудил с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, — послание стран ИГАД, глав государств и правительств ИГАД, которые я представляю, которые выразили мне свое желание, чтобы жители Африки могли получить эту вакцину. Как добрый друг России я передал это сообщение министру Лаврову. Он отреагировал положительно, и я надеюсь, что мы получим вакцину, когда ее можно будет применять», — сказал Гебрейеху РИА «Новости».

Он также объяснил, почему в африканских странах людям сложно существовать в условиях карантина. «В Африке много молодых людей, у многих из них нет работы, люди не могут просто оставаться дома и умирать. Необходимы срочные меры. Поэтому мы от имени всей Африки обращаемся к нашим друзьям в Российской Федерации с просьбой рассматривать Африку в качестве получателя вакцины от COVID-19», — сказал исполнительный секретарь ИГАД.

Гебейеху при этом добавил, что Россия и ИГАД подпишут меморандум о взаимопонимании.

«Кроме того, мы договорились с министром Лавровым о заключении всеобъемлющего меморандума о взаимопонимании между секретариатом ИГАД и Российской Федерацией, который будет подписан в ближайшее время. Это дорожная карта укрепления наших отношений», — сказал он.

Исполнительный секретарь отметил, что также был подписан меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатической службы ИГАД и Дипломатической академией МИД России

ИГАД была основана в 1996 году, в нее входят восемь стран: Джибути, Эфиопия, Сомали, Эритрея, Судан, Южный Судан, Кения и Уганда.

В Африке выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса, летальных исходов — более 33 тыс., вылечились — свыше 1,1 млн человек.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.