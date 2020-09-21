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Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Три страны призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
Фото: ТАСС
Литва, Польша и Румыния призывают ЕС подготовить пакет поддержки для Белоруссии, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва, Польша и Румыния решительно поддерживают народ Беларуси, свободу, права человека и демократию в Беларуси. Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации", — написал Науседа в Twitter.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Центризбирком России , Литва , Польша , Румыния
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