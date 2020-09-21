Три страны призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии

"Литва, Польша и Румыния решительно поддерживают народ Беларуси, свободу, права человека и демократию в Беларуси. Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации", — написал Науседа в Twitter.