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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Украине спрогнозировали коллапс из-за коронавируса
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украину может ждать коллапс в связи с огромным оттоком врачей и нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
По его словам, в худшем случае Украина может столкнуться с проблемами, которые испытывала Италия в самые страшные моменты эпидемии, передает РИА «Новости».
Как считает Александрин, важно «переходить от количественных показателей к качественным». Так, необходимо не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжелыми пациентами: обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы и так далее.
Эпидемиолог отметил, что украинские врачи не справляются с возросшей нагрузкой и увольняются, так как не могут работать «за нищенские зарплаты».
«Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток», — сказал врач-эпидемиолог порталу «Обозреватель».
Александрин указал, что эпидемия COVID-19 вскрыла не только проблемы в украинской системе здравоохранения, но и «в жизнедеятельности государства».
«Если лечебные учреждения в населенных пунктах не готовы, значит, не голосуйте за всех тех товарищей, потому что как обманывали, так обманывать и будут», — высказался врач.
Он подчеркнул, что социально значимые объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения — так и не обеспечены эффективной вентиляцией. Это значит, что они уязвимы перед коронавирусной инфекцией, которая передается в том числе воздушно-капельным путем, напомнил эпидемиолог.
«Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», — уверен Александрин.
Эпидемиолог констатировал, что в таких условиях Украина не готова к новому учебному году.
Врач подчеркнул, что украинским властям важно донести до населения всю важность мер по борьбе с коронавирусом, а также создать условия для их выполнения.
«Как мы видим даже на примере Киева, в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса», — заявил Александрин.
Медик назвал эпидемию коронавируса социальной проблемой, ответственность за решение которой должен нести не только украинский министр здравоохранения, но и другие представители власти.
Напомним, в прошлый вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил власти Украины в сокрытии антирекордов по числу выявленных случаев коронавируса. Днем ранее на Украине начались протесты против ужесточения карантина.
В середине августа появились данные о резком росте числа тяжелых больных с коронавирусом на Украине.
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Комментарии 24
В мире , Украина
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